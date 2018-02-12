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Серийный BMW X7 дебютирует в рамках автосалона в Лос-Анджелесе

Премиальный бренд BMW собирается представить серийную версию BMW X7 на лосанджелесском автосалоне в ноябре текущего года.

Серийный BMW X7 дебютирует в рамках автосалона в Лос-Анджелесе

Модель должны оснащать турбированным бензиновым мотором. Гибридная версия присоединится позже к линейке. Базой модели является концепт BMW X7 iPerformance, продемонстрированный в сентябре прошлого года в рамках франкфуртского мотор-шоу. Концептуальный внедорожник оснащали гибридным двигателем. А вот серийная модификация BMW X7 получит бензиновый турбированный мотор. Согласно ожиданиям, «зелёная» версия внедорожника в семействе появится немного поздней.

Прежде всего дизайн нового транспортного средства ориентирован на вкусы потенциальных клиентов из Китая, а также Соединенных Штатов. Там новая версия составит конкуренцию моделям Range Rover и Mercedes-Benz GLS. Раньше предоставили информацию, что производственная линия завода BMW в Спартанберге полностью уже готова к сборке версии BMW X7.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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