Серийный BMW X7 дебютирует в рамках автосалона в Лос-Анджелесе

Модель должны оснащать турбированным бензиновым мотором. Гибридная версия присоединится позже к линейке. Базой модели является концепт BMW X7 iPerformance, продемонстрированный в сентябре прошлого года в рамках франкфуртского мотор-шоу. Концептуальный внедорожник оснащали гибридным двигателем. А вот серийная модификация BMW X7 получит бензиновый турбированный мотор. Согласно ожиданиям, «зелёная» версия внедорожника в семействе появится немного поздней.Прежде всего дизайн нового транспортного средства ориентирован на вкусы потенциальных клиентов из Китая, а также Соединенных Штатов. Там новая версия составит конкуренцию моделям Range Rover и Mercedes-Benz GLS. Раньше предоставили информацию, что производственная линия завода BMW в Спартанберге полностью уже готова к сборке версии BMW X7.