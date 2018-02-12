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Внедорожник Mercedes-Benz GLB получит «заряженные» версии

В компании Mercedes-Benz планируют обновить внедорожник Mercedes-Benz GLB. Как сообщают инсайдеры, автомобиль получит несколько уникальных версий.

Внедорожник Mercedes-Benz GLB получит «заряженные» версии


По предположению экспертов, внедорожник Mercedes-Benz GLB получит два «заряженные» модификации. В частности, одна версия Mercedes-Benz GLB35 будет оснащена двигателем производительностью 300 лошадиных сил, а вторая версия Mercedes-Benz GLB45 получит 400-сильный агрегат. Однако данную информацию сами немецкие производители никак не комментируют.

Также предполагается, что кроссовер Mercedes-Benz GLB будет выпущен с удлинённой колёсной базой, как правило, такие автомобили пользуются спросом на китайском рынке.

В модельном ряду немецкого бренда внедорожник Mercedes-Benz GLB займёт нишу между моделями GLA и GLC. По предположению экспертов, стоимость обновлённого автомобиля составит от 26 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:00
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