Учёные: Самоконтроль - главная отличительная особенность разумных существ
Учёные из университета Джорджии нашли особенность, которая присуща абсолютно всем разумным существам. По мнению научных сотрудников, самоконтроль и терпение сыграли важную роль в развитии умственных способностей.
Учёные провели эксперимент, который помог найти главную особенность, присущую всем разумным существам. В 1960-х годах был проведён опыт, в котором детям за терпение предлагали вознаграждение. Исследование показало, что дети, проявлявшие самоконтроль, обладали более высокими когнитивными способностями.
Тест на самоконтроль и терпение провели и с шимпанзе. Эксперимент окончился с таким же результатом - животные, проявившие терпение, обладали более высокими умственными способностями. Исследование показало, что самоконтроль оказал важную роль в развитии интеллекта. Сила воли помогла животным и людям стать более разумными.
Учёные провели эксперимент, который помог найти главную особенность, присущую всем разумным существам. В 1960-х годах был проведён опыт, в котором детям за терпение предлагали вознаграждение. Исследование показало, что дети, проявлявшие самоконтроль, обладали более высокими когнитивными способностями.
Тест на самоконтроль и терпение провели и с шимпанзе. Эксперимент окончился с таким же результатом - животные, проявившие терпение, обладали более высокими умственными способностями. Исследование показало, что самоконтроль оказал важную роль в развитии интеллекта. Сила воли помогла животным и людям стать более разумными.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:50