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В Волгограде мужчина купил мидии с живыми червяками внутри

В сетях появилось сообщение от возмущенного покупателя из Волгограда. Мужчин купил мидии с живыми червяками внутри, кроме которых там еще находилась непонятная субстанция.

Потребители уже привыкли, что во многих магазинах страны можно найти товары с различными сюрпризами, которых там не должно быть. Они охотно делятся снимками с юзерами и рассказывают в группах, куда не стоит заходить в городах. Пострадавшая особа тоже показала сюжет, где видны эти особи, отметив, что морепродукты были куплены для приятного вечера на выходные дни.

В Волгограде мужчина купил мидии с живыми червяками внутри


После увиденного зрелища человеку не захотелось даже употребить алкоголь, и аппетит исчез. Многие люди написали с сообщения, что черви в рыбе и таких продуктах являются нормальным явлением. Однако они не должны испортить настроение покупателя.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10
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