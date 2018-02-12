В Волгограде мужчина купил мидии с живыми червяками внутри

Потребители уже привыкли, что во многих магазинах страны можно найти товары с различными сюрпризами, которых там не должно быть. Они охотно делятся снимками с юзерами и рассказывают в группах, куда не стоит заходить в городах. Пострадавшая особа тоже показала сюжет, где видны эти особи, отметив, что морепродукты были куплены для приятного вечера на выходные дни.После увиденного зрелища человеку не захотелось даже употребить алкоголь, и аппетит исчез. Многие люди написали с сообщения, что черви в рыбе и таких продуктах являются нормальным явлением. Однако они не должны испортить настроение покупателя.