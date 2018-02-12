Роберт де Ниро заявил, что США страдает от "временного безумия"

Актёр Роберт де Ниро поразил общественность высказыванием об США на саммите, посвящённом глобальному потеплению. Голливудская знаменитость уверена, что сегодня страна является отстающей, а виной тому правительство Трампа. Негативное высказывание актёра было вознаграждено бурными аплодисментами. Ранее де Ниро неоднократно критично высказывался в адрес президента США.По мнению актёра, его страна страдает от "временного безумия" и всё из-за правительства. В одном из своих обращений де Ниро назвал Трампа "лжецом". Его мнение о политике ухудшилось после того, как президент США заявил о выходе страны из соглашения о климате.