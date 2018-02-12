Юлия Ефременкова напомнила, что жизнь непредсказуема

"В жизни всё так переменчиво: живешь, строишь планы, а потом за один день всё может резко поменяться. Часто ли вам приходилось менять свою жизнь с ног на голову?", - поинтересовалась рейтинговая брюнетка у подписчиков.

Ещё совсем недавно Ефременкова была ведущей на "Острове любви", а помогал ей вести конкурсы возлюбленный Сергей Кучеров. В какой-то момент организаторы вернули девушку на столичную Поляну, однако так и не сделали официальной сотрудницей телестройки ТНТ. Возможно, именно поэтому Ольга заговорила о внезапных разворотах судьбы.Сейчас Ольга продолжает строить отношения с Сергеем в Москве в рамках проекта уже как обычная участница. Со своим любимым атлетом девушка до сих пор ссорится, но всегда мирится. Недавно Кучеров заявил, что собирается стать сильнее Ефременковой духовно. В частности, парень больше не собирается поднимать на неё руку и повышать голос.