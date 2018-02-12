Дана Борисова сообщила, что чувствует себя замечательно, и никаких срывов у нее не было

На своей личной страничке в интернете, Дана Борисова выложила новый фотоснимок, на котором она позирует с распущенными волосами и легким макияжем. Именно так телеведущая хотела доказать пользователям, что ее состояние здоровья замечательное, и она также борется с зависимостью, но срывов у нее не было.Знаменитость опровергла сплетни о том, что у нее якобы был новый срыв, и обвинила телеканалы России во лжи. По словам Даны корреспонденты, при помощи монтажа говорят всякую чушь и распространяют неправдивые сведения о ней.Стоит напомнить, что ведущая ранее поделилась с пользователями, о своих сложных взаимоотношениях с дочкой, которой сейчас десять лет. Когда Дана вынуждена была отправиться на лечение от зависимости, ее супруг взял дочку к себе и свел к минимуму общение Полины с мамой. После этого в их отношениях появилась большая трещина.Ведущая сейчас всеми силами хочет наладить отношение с ребенком, но это колоссально сложно, поскольку Полина отказывается идти на контакт с мамой. Но знаменитость не отчаиваться и верит, что обязательно вернет доверие Полины.