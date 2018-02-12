Опубликовали новое видео Hyundai Santa Fe
В недавнем времени в рамках южнокорейского авторынка начали принимать предварительные заказы на современный кроссовер версии Hyundai Santa Fe 2019.
Следует заметить, что официальной презентации этого транспортного средства не проводилось. При этом уже появилась первая информация касательно этого авто, а также изображения модели. Озвучены также расценки на различные комплектации транспортного средства. Вполне ожидаемо местом презентации нового авто от Hyundai выбран Женевский салон. Он состоится в марте месяце текущего года. После начала предзаказов производителем было получено достаточное количество заявок от автолюбителей на данную машину.
Представителями компании отмечается, что в настоящее время имеет место несколько тысяч заказов на новый современный кроссовер. Из этого следует, что хотя транспортное средство не было официально представлено, Hyundai Santa Fe создает ажиотаж среди потенциальных покупателей.
Следует заметить, что официальной презентации этого транспортного средства не проводилось. При этом уже появилась первая информация касательно этого авто, а также изображения модели. Озвучены также расценки на различные комплектации транспортного средства. Вполне ожидаемо местом презентации нового авто от Hyundai выбран Женевский салон. Он состоится в марте месяце текущего года. После начала предзаказов производителем было получено достаточное количество заявок от автолюбителей на данную машину.
Представителями компании отмечается, что в настоящее время имеет место несколько тысяч заказов на новый современный кроссовер. Из этого следует, что хотя транспортное средство не было официально представлено, Hyundai Santa Fe создает ажиотаж среди потенциальных покупателей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:30