Опубликовали новое видео Hyundai Santa Fe

Следует заметить, что официальной презентации этого транспортного средства не проводилось. При этом уже появилась первая информация касательно этого авто, а также изображения модели. Озвучены также расценки на различные комплектации транспортного средства. Вполне ожидаемо местом презентации нового авто от Hyundai выбран Женевский салон. Он состоится в марте месяце текущего года. После начала предзаказов производителем было получено достаточное количество заявок от автолюбителей на данную машину.Представителями компании отмечается, что в настоящее время имеет место несколько тысяч заказов на новый современный кроссовер. Из этого следует, что хотя транспортное средство не было официально представлено, Hyundai Santa Fe создает ажиотаж среди потенциальных покупателей.