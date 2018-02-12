"Саратовские авиалинии" намерены приостановить эксплуатацию Ан-148
Представители авиакомпании "Саратовские авиалинии" заявили о намерении временно не использовать в перевозках самолёты Ан-148. Причины крушения самолёта этой модели пока не установлены.
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" на время приостанавливает эксплуатацию самолётов Ан-148. Руководство компании принесло извинения пассажирам за изменение расписания рейсов. Такое решение вызвано крушением Ан-148 11 февраля. Причины авиакатастрофы пока не установлены.
Прокуратура и Росавиация ранее уже выражали недовольство работой "Саратовских авиалиний". В частности, с 26 октября эта компания не может совершать полёты по международным направлениям. Госструктурами зафиксированы нарушения правил безопасности. Пассажиры часто жалуются на задержки рейсов, а компанию обвиняют в использовании ненадёжных самолётов.
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" на время приостанавливает эксплуатацию самолётов Ан-148. Руководство компании принесло извинения пассажирам за изменение расписания рейсов. Такое решение вызвано крушением Ан-148 11 февраля. Причины авиакатастрофы пока не установлены.
Прокуратура и Росавиация ранее уже выражали недовольство работой "Саратовских авиалиний". В частности, с 26 октября эта компания не может совершать полёты по международным направлениям. Госструктурами зафиксированы нарушения правил безопасности. Пассажиры часто жалуются на задержки рейсов, а компанию обвиняют в использовании ненадёжных самолётов.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:06