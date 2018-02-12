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Павел Воля показал новое видео, в котором он появился в образе философа

Павел Воля продемонстрировал новый видеоролик, в котором он предстал перед зрителями в образе философа.

Павел Воля показал новое видео, в котором он появился в образе философа


Павел Воля снова радует своих поклонников оригинальностью. Парень завоевывает внимание зрителей своими особенными ролями в кино и индивидуальными выступлениями на сцене. Можно смело сказать, что его творческая деятельность разнообразна и специфична.

С самого начала своей карьеры он участвовал в КВН, затем недолго работал на радио, а потом решил попробовать себя в кинематографе. При помощи своих неординарных талантов Павел обрел многочисленных фанатов, которые приходят в восторг от его игры на сцене.

Недавно артист показал новый видеоролик, в котором появился перед публикой в образе философа. Он продемонстрировал, что отношение любого человека к некоторым ценностям может отличаться.

Шоумен осознал глобальную проблему молодежи и остановил внимание на том, что необходимо верно расставлять приоритеты в своей жизни. Новую работу поклонники оценили по достоинству и пожелали ему успехов в творчестве, а также оставаться ни на кого не похожим, быть самим собой.

Стоит добавить, что Павел Воля женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары подрастает двое деток.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:32
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