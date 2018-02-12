Павел Воля показал новое видео, в котором он появился в образе философа

Павел Воля снова радует своих поклонников оригинальностью. Парень завоевывает внимание зрителей своими особенными ролями в кино и индивидуальными выступлениями на сцене. Можно смело сказать, что его творческая деятельность разнообразна и специфична.С самого начала своей карьеры он участвовал в КВН, затем недолго работал на радио, а потом решил попробовать себя в кинематографе. При помощи своих неординарных талантов Павел обрел многочисленных фанатов, которые приходят в восторг от его игры на сцене.Недавно артист показал новый видеоролик, в котором появился перед публикой в образе философа. Он продемонстрировал, что отношение любого человека к некоторым ценностям может отличаться.Шоумен осознал глобальную проблему молодежи и остановил внимание на том, что необходимо верно расставлять приоритеты в своей жизни. Новую работу поклонники оценили по достоинству и пожелали ему успехов в творчестве, а также оставаться ни на кого не похожим, быть самим собой.Стоит добавить, что Павел Воля женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары подрастает двое деток.