Звезда телесериала «Ольга» Яна Троянова отмечает юбилей

Яна Троянова после съемок в телесериале «Ольга» получила всенародную любовь. Актриса и ранее снималась в полнометражных кинолентах. Однако сыгранная роль в комедийном телесериале артистке принесла оглушительный успех, после чего и актерская карьера Яны мгновенно пошла в гору.Судьба Трояновой непростая. Первый её брак был совершенно ужасным. Яна из-за беременности очень рано вышла замуж. Единственный сын звезды Николай в двадцать лет совершил самоубийство. После гибели единственного сына актриса на протяжении длительного времени не могла наладить жизнь. Она злоупотребляла алкоголем и только недавно поборола пагубное пристрастие. Сейчас Троянова снимается в кино и практически всё время посвящает работе. Актриса хочет опять стать мамой и скорей всего возьмёт ребёнка из детского дома.