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Звезда телесериала «Ольга» Яна Троянова отмечает юбилей

Известная актриса Яна Троянова двенадцатого февраля отмечает день рождения. Звезде телесериала «Ольга» исполняется сорок пять лет.

Звезда телесериала «Ольга» Яна Троянова отмечает юбилей

Яна Троянова после съемок в телесериале «Ольга» получила всенародную любовь. Актриса и ранее снималась в полнометражных кинолентах. Однако сыгранная роль в комедийном телесериале артистке принесла оглушительный успех, после чего и актерская карьера Яны мгновенно пошла в гору.

Судьба Трояновой непростая. Первый её брак был совершенно ужасным. Яна из-за беременности очень рано вышла замуж. Единственный сын звезды Николай в двадцать лет совершил самоубийство. После гибели единственного сына актриса на протяжении длительного времени не могла наладить жизнь. Она злоупотребляла алкоголем и только недавно поборола пагубное пристрастие. Сейчас Троянова снимается в кино и практически всё время посвящает работе. Актриса хочет опять стать мамой и скорей всего возьмёт ребёнка из детского дома.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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