Учёные: Девушки испытывают оргазм при посещении спортзала
Учёные провели исследование, показавшее, почему некоторые девушки с завидной регулярностью посещают спортзал. Оказывается, женщины могут испытывать оргазм во время силовых нагрузок.
Учёные придумали термин coregasm для обозначения выброса эндорфинов у девушек во время тренировок в спортзале. Научные сотрудники установили, что такой непроизвольный оргазм женский пол может ощущать на протяжении нескольких часов, при этом сжимание мышц происходит в животе и на внутренней поверхности бедра.
Учёные узнали об оргазме, появляющемся во время посещения спортзала, в 1953 году. Тогда это явление изучал сексолог Альфред Кинси. Проведённый им опрос показал, что 5% девушек испытывали оргазм во время выполнения физических упражнений. Научные сотрудники до сих пор не смогли определить, почему нагрузки способствуют возникновению непроизвольного сжимания мышц.
Учёные придумали термин coregasm для обозначения выброса эндорфинов у девушек во время тренировок в спортзале. Научные сотрудники установили, что такой непроизвольный оргазм женский пол может ощущать на протяжении нескольких часов, при этом сжимание мышц происходит в животе и на внутренней поверхности бедра.
Учёные узнали об оргазме, появляющемся во время посещения спортзала, в 1953 году. Тогда это явление изучал сексолог Альфред Кинси. Проведённый им опрос показал, что 5% девушек испытывали оргазм во время выполнения физических упражнений. Научные сотрудники до сих пор не смогли определить, почему нагрузки способствуют возникновению непроизвольного сжимания мышц.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:00