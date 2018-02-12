Учёные: Девушки испытывают оргазм при посещении спортзала

Учёные придумали термин coregasm для обозначения выброса эндорфинов у девушек во время тренировок в спортзале. Научные сотрудники установили, что такой непроизвольный оргазм женский пол может ощущать на протяжении нескольких часов, при этом сжимание мышц происходит в животе и на внутренней поверхности бедра.Учёные узнали об оргазме, появляющемся во время посещения спортзала, в 1953 году. Тогда это явление изучал сексолог Альфред Кинси. Проведённый им опрос показал, что 5% девушек испытывали оргазм во время выполнения физических упражнений. Научные сотрудники до сих пор не смогли определить, почему нагрузки способствуют возникновению непроизвольного сжимания мышц.