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Учёные: Девушки испытывают оргазм при посещении спортзала

Учёные провели исследование, показавшее, почему некоторые девушки с завидной регулярностью посещают спортзал. Оказывается, женщины могут испытывать оргазм во время силовых нагрузок.

Учёные: Девушки испытывают оргазм при посещении спортзала


Учёные придумали термин coregasm для обозначения выброса эндорфинов у девушек во время тренировок в спортзале. Научные сотрудники установили, что такой непроизвольный оргазм женский пол может ощущать на протяжении нескольких часов, при этом сжимание мышц происходит в животе и на внутренней поверхности бедра.

Учёные узнали об оргазме, появляющемся во время посещения спортзала, в 1953 году. Тогда это явление изучал сексолог Альфред Кинси. Проведённый им опрос показал, что 5% девушек испытывали оргазм во время выполнения физических упражнений. Научные сотрудники до сих пор не смогли определить, почему нагрузки способствуют возникновению непроизвольного сжимания мышц.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:00
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