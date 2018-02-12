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Учёные: Проблему нехватки энергии можно легко устранить

Учёные из США и Дании провели совместное исследование, показавшее, что проблему нехватки энергии можно легко устранить. Уже к 2050 году можно ожидать, что источники возобновляемой энергии смогут обеспечить электричеством всё человечество.

Учёные: Проблему нехватки энергии можно легко устранить


В ходе исследований учёные смоделировали системы, помогающие составить прогноз об использовании энергии в будущем. Специалисты выяснили, как погодные условия могут повлиять на работу солнечных батарей, улавливателей ветра и других подобных электростанций. Также были составлены прогнозы работы АЭС и геотермальных станций.

Исследование показало, что уже к 2050 году человечество сможет решить проблему нехватку электричества за счёт возобновляемых источников энергии. Учёные уверены, что никакие технические или экономические проблемы не должны помешать переходу промышленных предприятий на использование возобновляемой энергии, имеющей стабильную сеть и низкие затраты.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:50
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