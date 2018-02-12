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ASUS Zenfone 5 презентуют официально в рамках MWC 2018

Компанией ASUS анонсирован обновленный смартфон Zenfone 5. Его премьера состоится в ходе MWC 2018. Особенностью гаджета является дисплей 18:9.

ASUS Zenfone 5 презентуют официально в рамках MWC 2018

Назвали устройство - Zenfone 5, также как модель, выпускаемую с 2014 года. Основные отличия между гаджетами заключаются в аппаратной части и дисплее. В линейке появятся три версии, а именно Zenfone 5, Zenfone 5 Lite, Zenfone 5 Max. ОП в устройствах составит 4 и 6 ГБ. Аккумулятор будет вырабатывать 3 800 мА/ч.

Компания в прошлом году выпустила восемь смартфонов серии Zenfone 4. Они все отличались внешним видом, объемом ОП. Обновленная пятая серия будет также практически одинаковой, однако получит разные камеры. Версию Zenfone 5 Max наделят модулем на четырнадцать мегапикселей с двойным надёжным объективом в задней части устройства.

Стоимость базовой версии Zenfone в США достигнет $229. Пока отсутствуют данные касательно даты премьеры устройства в России, а также рублевого его ценника.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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