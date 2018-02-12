Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного механизма эволюции

Во время эксперимента добровольцы посмотрели сюжеты, где были иглы для инъекций, сменяющиеся мухами и членистоногими. После завершения опыта 70% сразу заметили пауков, существовавших на нашей планете задолго до появления людей. Тогда многие особи были ядовитыми, о чем красноречиво говорят их останки, а животные сразу выработали определенную реакцию на их внешний вид.Потом аналогичная ситуация произошла с нашими предками, но есть категория лиц, не боящихся насекомых или змей. Исследователи считают их потомками внеземных цивилизаций, имеющих другую память генома, но ученые никогда не занимались такими исследованиями.