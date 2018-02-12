Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного механизма эволюции
У людей пауки всегда вызывают негативные ассоциации, однако американским ученым удалось выяснить, что это связано с защитным механизмом эволюции. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Во время эксперимента добровольцы посмотрели сюжеты, где были иглы для инъекций, сменяющиеся мухами и членистоногими. После завершения опыта 70% сразу заметили пауков, существовавших на нашей планете задолго до появления людей. Тогда многие особи были ядовитыми, о чем красноречиво говорят их останки, а животные сразу выработали определенную реакцию на их внешний вид.
Потом аналогичная ситуация произошла с нашими предками, но есть категория лиц, не боящихся насекомых или змей. Исследователи считают их потомками внеземных цивилизаций, имеющих другую память генома, но ученые никогда не занимались такими исследованиями.
Во время эксперимента добровольцы посмотрели сюжеты, где были иглы для инъекций, сменяющиеся мухами и членистоногими. После завершения опыта 70% сразу заметили пауков, существовавших на нашей планете задолго до появления людей. Тогда многие особи были ядовитыми, о чем красноречиво говорят их останки, а животные сразу выработали определенную реакцию на их внешний вид.
Потом аналогичная ситуация произошла с нашими предками, но есть категория лиц, не боящихся насекомых или змей. Исследователи считают их потомками внеземных цивилизаций, имеющих другую память генома, но ученые никогда не занимались такими исследованиями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00