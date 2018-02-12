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Место жительство всех погибших пассажиров Ан-148 установлено

Сотрудники МЧС установили место проживания всех жертв крушения Ан-148. Большинство погибших были из Оренбургской области.

Место жительство всех погибших пассажиров Ан-148 установлено


МЧС опубликовало на своём официальном сайте перечень имён жертв авиакатастрофы. Согласно полученным сведениям, в крушении Ан-148 погибло 71 человек. Сотрудники ведомства оперативно определили место жительство всех погибших, большинство из которых (35 человек) были жителями Оренбургской области. Сообщается, что среди находившихся на борту самолёта 10 человек были из Москвы, 4 - из Саратова, 2 - из Санкт-Петербурга, 2- из Ленинградской области.

Власти Подмосковья и Оренбургской области обещают оказать поддержку родственникам погибших. Осуществлять перевозку семей жертв авиакатастрофы будет компания "Саратовские авиалинии", которой принадлежал разбившийся самолёт.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:06
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