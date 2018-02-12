СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на пересылку писем

Более всего подорожает заказная почтовая карточка (+4 рубля); заказная бандероль обойдется теперь на 6 рублей дороже. При этом на обычное письмо и бандероль до 0,1 килограммов цены не изменятся. Именно последний сегмент остается на данный момент самым востребованным, потому большинства россиян это подорожание не коснется, считают чиновники ведомства.Специалисты рынка говорят, что учитывая существенный рост почтовых отправлений с товарами из Китая в Россию, именно бандероли покажут подорожание для многих соотечественников. Ранее стало известно, что зарплата Дмитрия Страшнова, экс-главы "Почты России" составляла 500 зарплат сотрудников госкомпании и может достичь 120 миллионов рублей в год. В настоящее время он покинул Россию, уволившись из компании.