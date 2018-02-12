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СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на пересылку писем

Новые тарифы на почтовые отправления разработала ФАС. Сильнее всего цены взлетят на ценное письмо и заказную бандероль. В почтовом ведомстве готов проект приказа с новыми, повышенными тарифами. Таким образом тарифы поднимаются второй раз за последние пол года. Рост составит 5,3% и выше.

Более всего подорожает заказная почтовая карточка (+4 рубля); заказная бандероль обойдется теперь на 6 рублей дороже. При этом на обычное письмо и бандероль до 0,1 килограммов цены не изменятся. Именно последний сегмент остается на данный момент самым востребованным, потому большинства россиян это подорожание не коснется, считают чиновники ведомства.

СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на пересылку писем


Специалисты рынка говорят, что учитывая существенный рост почтовых отправлений с товарами из Китая в Россию, именно бандероли покажут подорожание для многих соотечественников. Ранее стало известно, что зарплата Дмитрия Страшнова, экс-главы "Почты России" составляла 500 зарплат сотрудников госкомпании и может достичь 120 миллионов рублей в год. В настоящее время он покинул Россию, уволившись из компании.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:12
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