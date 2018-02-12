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Гаянэ Багдасарян возмутила фолловеров откровенной трапезой

Гаянэ Багдасарян, являющаяся известной моделью, обнародовала в рамках Instagram новое видео. Соответствующий ролик, на котором запечатлена откровенная трапеза звезды, возмутил её многочисленных фолловеров.

Гаянэ Багдасарян возмутила фолловеров откровенной трапезой

На видеоролике Гаянэ Багдасарян сидя в кафе ест десерт, попутно рекламируя это заведение. Одета знаменитость в обтягивающие платье белого цвета. Процесс приема пищи модель сделала очень соблазнительным, завлекая аудиторию. Однако старания звезды не принесли ожидаемого результата.

В комментариях многие фанаты раскритиковали Гаянэ за “показуху”. Подписчики считают, что Багдасарян не может в публичном месте спокойно перекусить. По их мнению, это выглядит “абсурдным”, так как никому нет дела, что и как она ест. Но, даже невзирая на критику со стороны поклонников, просмотреть видео за одиннадцать часов с момента публикации успели более 40 тысяч пользователей, а также оставили более 100 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:20
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