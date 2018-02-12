Гаянэ Багдасарян возмутила фолловеров откровенной трапезой

На видеоролике Гаянэ Багдасарян сидя в кафе ест десерт, попутно рекламируя это заведение. Одета знаменитость в обтягивающие платье белого цвета. Процесс приема пищи модель сделала очень соблазнительным, завлекая аудиторию. Однако старания звезды не принесли ожидаемого результата.В комментариях многие фанаты раскритиковали Гаянэ за “показуху”. Подписчики считают, что Багдасарян не может в публичном месте спокойно перекусить. По их мнению, это выглядит “абсурдным”, так как никому нет дела, что и как она ест. Но, даже невзирая на критику со стороны поклонников, просмотреть видео за одиннадцать часов с момента публикации успели более 40 тысяч пользователей, а также оставили более 100 комментариев.