Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию Любови Орловой

Исполнитель подчеркнул, что тогда никто не знал о древнем дворянском роде артистки, многие имена из которого навечно остались в исторических документах. Сама знаменитость кроме прекрасного вокала танцевала с удивительной грацией, после чего завоевала сердца зрителей красочными образами героинь фильмов.Филипп Киркоров упомянул о книгах, подаренным ее семье Львом Толстым, и дружбе с писателем, хотя сама звезда всегда писала о простом происхождении. Сегодня артист ощущает нехватку в жизни великих личностей, после чего он поблагодарил Игоря Николаева за создание настоящей музыкальной исповеди, посвященной личной жизни дворянки.