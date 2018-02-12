Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором предстала с поднятой ногой

Юлия Ковальчук на своей личной страничке в интернете выложила новый фотоснимок, который был сделан на прогулке с дочкой. Поклонники обратили свое внимание, что исполнительница одета тепло, а также на не совсем обычную позу для фотоснимка.Этот снимок недавно появился на страничке певицы, на нем девушка выбрала странную позу. Артистка стояла возле водоема с коляской, а одна нога была поднята вверх, стойка очень похожа на позу «ласточку». А фото молодая мама подписала так: "Обычная прогулка мамы-артистки".Фанаты сразу принялись комментировать увиденное фото и заметили, что певица пребывает в счастливом состоянии после рождения ребенка и в прекрасном настроении, а также опять сделали попытку узнать имя наследницы знаменитостей. Но имя своего ребенка артисты держат в строжайшем секрете, а снимками с дочкой иногда все-таки радуют пользователей.Преданные поклонники пожелали своей любимице успехов в творчестве и порадовались за нее, ведь она очень быстро пришла в форму после родов и не перестает их радовать яркими снимками из ее жизни.