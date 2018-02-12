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Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором предстала с поднятой ногой

Юлия Ковальчук порадовала поклонников новым фотоснимком, на котором сфотографирована в необычной позе.

Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором предстала с поднятой ногой


Юлия Ковальчук на своей личной страничке в интернете выложила новый фотоснимок, который был сделан на прогулке с дочкой. Поклонники обратили свое внимание, что исполнительница одета тепло, а также на не совсем обычную позу для фотоснимка.

Этот снимок недавно появился на страничке певицы, на нем девушка выбрала странную позу. Артистка стояла возле водоема с коляской, а одна нога была поднята вверх, стойка очень похожа на позу «ласточку». А фото молодая мама подписала так: "Обычная прогулка мамы-артистки".

Фанаты сразу принялись комментировать увиденное фото и заметили, что певица пребывает в счастливом состоянии после рождения ребенка и в прекрасном настроении, а также опять сделали попытку узнать имя наследницы знаменитостей. Но имя своего ребенка артисты держат в строжайшем секрете, а снимками с дочкой иногда все-таки радуют пользователей.

Преданные поклонники пожелали своей любимице успехов в творчестве и порадовались за нее, ведь она очень быстро пришла в форму после родов и не перестает их радовать яркими снимками из ее жизни.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:02
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