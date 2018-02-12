Эксперты нашли связь между использованием крема и смертностью при пожарах

Крема, которые содержат парафин, могут создать опасность пожара, в особенности, когда впитываются в ткани. Дело в том, что люди применяют продукты для кожного покрова на основе парафина, которые лечат экзему, псориаз и т.п, нанося их на тело. Крем, попадая в ткани, повязки, одежду, становится легковоспламеняющимся. Сами по себе кремы безопасны для применения. Однако при воздействии открытого пламени возрастают риски воспламенения.Большинство пожарных служб не имеют судебных специальных бригад, которые способны определить роль, которую отыгрывает парафиновый крем в случае пожаров. Постельные принадлежности и одежду граждан, пользующихся кремом на основе парафина, нужно регулярно менять. Это лучше делать ежедневно, так как смягчающие средства впитываются постепенно в ткань, становясь пожароопасными.