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Совет Федерации получит новое здание в центре Москвы

Площадь резиденции Совета Федерации Государственной Думы России расширится за счет постройки нового здания в центре Москвы.

Совет Федерации получит новое здание в центре Москвы


Это строение будет иметь восемь этажей и коммуникацию с нынешней резиденцией СФ в виде надземного перехода.
Новостройка на Большой Дмитровке, запланированная посредине двух нынешних объектов Совета Федерации на месте ветхого строения 1917 года, должна будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.

Стоимость проекта – 60 млн рублей, строительных работ – 1,63 миллиарда. По завершении строительства
нового корпуса общая площадь верхней палаты российского парламента увеличится вдвое.

На 2018 год запланирована также реконструкция здания российской Государственной думы.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 18:50
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