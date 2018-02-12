Совет Федерации получит новое здание в центре Москвы
Площадь резиденции Совета Федерации Государственной Думы России расширится за счет постройки нового здания в центре Москвы.
Это строение будет иметь восемь этажей и коммуникацию с нынешней резиденцией СФ в виде надземного перехода.
Новостройка на Большой Дмитровке, запланированная посредине двух нынешних объектов Совета Федерации на месте ветхого строения 1917 года, должна будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.
Стоимость проекта – 60 млн рублей, строительных работ – 1,63 миллиарда. По завершении строительства
нового корпуса общая площадь верхней палаты российского парламента увеличится вдвое.
На 2018 год запланирована также реконструкция здания российской Государственной думы.
Это строение будет иметь восемь этажей и коммуникацию с нынешней резиденцией СФ в виде надземного перехода.
Новостройка на Большой Дмитровке, запланированная посредине двух нынешних объектов Совета Федерации на месте ветхого строения 1917 года, должна будет сдана в эксплуатацию в 2020 году.
Стоимость проекта – 60 млн рублей, строительных работ – 1,63 миллиарда. По завершении строительства
нового корпуса общая площадь верхней палаты российского парламента увеличится вдвое.
На 2018 год запланирована также реконструкция здания российской Государственной думы.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 18:50