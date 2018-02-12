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Учёные из Китая нашли новый вид иероглифического письма

Учёные из Китая в ходе раскопок нашли новый вид иероглифического письма, которому насчитывается 4 тысячи лет. Ранее самыми древними письменами было принято считать гадательные надписи.

Учёные из Китая нашли новый вид иероглифического письма


В Китае во время раскопок древнего города Гаоцзятайцзы были найдены обломки керамической чаши, содержавшие древние иероглифические письмена. Эксперты полагают, что иероглифам более 4 тысяч лет, что делает их одними из наиболее древних видов письменности. Ранее учёные считали, что первыми образцами китайских иероглифов являются гадательные надписи.

Учёные сообщили, что древние иероглифические письмена были нанесены на чашу кисточкой из шерсти животного. В качестве чернил была использована тушь. Специалисты не исключают, что первые иероглифы были использованы древними китайцами для использования в различных религиозных ритуалах. Находка доказала, что современные иероглифы берут своё начало из надписей на керамических изделиях.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:30
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