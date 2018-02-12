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Анна Семенович восхитила поклонников образом русалки

Поклонники певицы были восхищены после просмотра нового фото, опубликованного в Instagram. На нем Анна Семенович предстала перед ними в образе русалки на морском берегу.

Исполнительница отметила, что рада позитивным комментариям на своей странице, потому что недоброжелателей стало намного меньше, чем раньше. Она рекомендует людям оптимистично смотреть на мир и радоваться жизни, не забывая при этом работать над собой. Анна Семенович назвала окружение человека зеркалом, отражающим его душу.

Анна Семенович восхитила поклонников образом русалки


Потому нужно брать ответственность за свои поступки и не бояться изменить судьбу вместо желания злости и зависти. Такие мудрые мысли артистки вызвали позитивную реакцию у пользователей сетей, пожелавших ей продолжать радовать людей своим позитивом и всегда излучать счастье. После публикации сюжет собрал 50000 лайков и хороших отзывов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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