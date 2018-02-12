Анна Семенович восхитила поклонников образом русалки

Исполнительница отметила, что рада позитивным комментариям на своей странице, потому что недоброжелателей стало намного меньше, чем раньше. Она рекомендует людям оптимистично смотреть на мир и радоваться жизни, не забывая при этом работать над собой. Анна Семенович назвала окружение человека зеркалом, отражающим его душу.Потому нужно брать ответственность за свои поступки и не бояться изменить судьбу вместо желания злости и зависти. Такие мудрые мысли артистки вызвали позитивную реакцию у пользователей сетей, пожелавших ей продолжать радовать людей своим позитивом и всегда излучать счастье. После публикации сюжет собрал 50000 лайков и хороших отзывов.