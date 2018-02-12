Олег Шеин: Компании с неоформленными сотрудниками могут лишиться налоговых льгот
Один из депутатов Госдумы внес предложение о лишении налоговых льгот тех предприятий, что не оформляют своих сотрудников по не официальной схеме. Предприниматели в этом случае будут наказаны за «укрывательство» от уплаты НДФЛ.
Олег Шеин, член комитета Государственной думы по труду и занятости предложил упразднить налоговые льготы тем предприятиям, которые нарушают трудовое законодательство. По его мнению, если на предприятии есть не оформленные сотрудники, то для него необходимо упразднить все налоговые преференции.
Причем санкции вступят в силу, если обнаружатся во время проверки до 10% сотрудников или более 100 человек, которые заняты по "серой схеме". В настоящее время рассматриваются несколько законопроектов, которые усовершенствуют налогообложение: при амнистии капиталов, при снижении налогового бремени до 21%. По мнению парламентариев эти меры улучшат экономическую ситуацию в стране и дадут возможность существенно сократить безработицу.
Олег Шеин, член комитета Государственной думы по труду и занятости предложил упразднить налоговые льготы тем предприятиям, которые нарушают трудовое законодательство. По его мнению, если на предприятии есть не оформленные сотрудники, то для него необходимо упразднить все налоговые преференции.
Причем санкции вступят в силу, если обнаружатся во время проверки до 10% сотрудников или более 100 человек, которые заняты по "серой схеме". В настоящее время рассматриваются несколько законопроектов, которые усовершенствуют налогообложение: при амнистии капиталов, при снижении налогового бремени до 21%. По мнению парламентариев эти меры улучшат экономическую ситуацию в стране и дадут возможность существенно сократить безработицу.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40