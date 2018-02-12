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Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем участии в немецком карнавале

Певец во время посещения Кельна был почетным гостем фестиваля “Песня года”, а также принял участие в немецком карнавале. Сергей Лазарев опубликовал фото в Instagram и рассказал поклонникам о веселом празднике.

Знаменитость отметил, что люди умеют отдыхать без комплексов и стереотипов, а также любят в эти дни проводить время с семьями. Он тоже решил вместе с друзьями позировать перед камерами в смешной шапке, изображающей тигра, после чего многие подписчики стали просить Сергея Лазарева привезти им сладости с карнавала.

Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем участии в немецком карнавале


Пользователи сетей тоже захотели принять участие в столь красочном зрелище, отметив, что немцы умеют отдыхать после тяжелой работы. Всем понравилось позитивное настроение кумира, который тоже ощутил себя ребенком, попавшим в сказку, после чего люди пожелали ему творческих успехов и приятных путешествий.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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