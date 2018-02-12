Родченков объяснил изменение внешности во время интервью CBS.

Экс-чиновник российского спорта Григорий Родченков недавно рассказал американским зрителям телеканала CBS о своей жизни в статусе информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом его можно было не узнать, настолько он изменил свою внешность в преддверии интервью.Свой шаг Родченков объяснил тем, что получил информацию о том, что существует угроза для его жизни и здоровью. Более того, на просьбу ведущего уточнить, Родченков заявил, что в России такая практика и вовсе довольно распространенная.В анонсе передачи с участием бывшего российского чиновника был специально сделан акцент на изменении внешности, показав, как гримеры долго трудятся над его лицом. Более того, Родченков был вынужден даже в студии использовать бронежилет, словно на американском телевидении отсутствует охрана.Напомним, показания Родченкова повлияли на неприятный исход расследования допингового скандала. Он уверен, что в России существует государственная поддержка нечистых на руку спортсменов. Из-за его свидетельств многих российских спортсменов отстранили от участия в соревнованиях, в том числе от проходящей сейчас в Южной Корее Олимпиады.