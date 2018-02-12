Анна Чиповская поразила фанатов образом милой кошечки в Instagram

Звезда опубликовала сюжет после проигрыша друзьям, позируя перед камерой в забавном виде, сделанном с помощью графики. Большие глаза артистки в нем напоминают героиню аниме, но подписчики сразу обратили внимание на наряд Анны Чиповской с глубоким декольте, через которое можно рассмотреть ее шикарный бюст.После такого зрелища они сразу завалили кумира лестными комментариями, отметив, что снимок получился прекрасным. Все понравился внешний вид знаменитости, показавшей себя в столь неожиданном виде, потому что до этого момента артистка слыла скромной и романтической особой.