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Анна Чиповская поразила фанатов образом милой кошечки в Instagram

Актриса редко балует фанатов интересными сюжетами из личной жизни, ограничиваясь только рабочими моментами. Сейчас Анна Чиповская поразила их образом милой кошечки в Instagram, нарушив прежние правила.

Звезда опубликовала сюжет после проигрыша друзьям, позируя перед камерой в забавном виде, сделанном с помощью графики. Большие глаза артистки в нем напоминают героиню аниме, но подписчики сразу обратили внимание на наряд Анны Чиповской с глубоким декольте, через которое можно рассмотреть ее шикарный бюст.

Анна Чиповская поразила фанатов образом милой кошечки в Instagram


После такого зрелища они сразу завалили кумира лестными комментариями, отметив, что снимок получился прекрасным. Все понравился внешний вид знаменитости, показавшей себя в столь неожиданном виде, потому что до этого момента артистка слыла скромной и романтической особой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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