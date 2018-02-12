Учёные: Дружба между собаками и людьми сформировалась в эпоху палеолита

Учёные из Нидерландов, Германии и Бельгии провели совместное исследование, которое помогло определить период зарождения эмоциональной привязанности между людьми и собаками. Специалисты полагают, что более 14 000 лет назад, люди заводили себе питомца не только для охраны или охоты. Уже тогда появилась дружба между человеком и животным.Учёные до сих пор не могут установить, когда и где человек впервые одомашнил собаку. Изучение захоронения, относящееся к эпохе палеолита, показало, что уже тогда люди ощущали к животным эмоциональную привязанность. В могиле находятся останки охотников-собирателей и их собак.