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Учёные: Дружба между собаками и людьми сформировалась в эпоху палеолита

Учёные установили период, в который зародилась дружба между людьми и собаками. Археологи нашли захоронение, относящееся к эпохе палеолита, в котором находились останки людей и животных. Открытие предполагает, что собаки стали другом человека ещё 14 000 лет назад.

Учёные: Дружба между собаками и людьми сформировалась в эпоху палеолита


Учёные из Нидерландов, Германии и Бельгии провели совместное исследование, которое помогло определить период зарождения эмоциональной привязанности между людьми и собаками. Специалисты полагают, что более 14 000 лет назад, люди заводили себе питомца не только для охраны или охоты. Уже тогда появилась дружба между человеком и животным.

Учёные до сих пор не могут установить, когда и где человек впервые одомашнил собаку. Изучение захоронения, относящееся к эпохе палеолита, показало, что уже тогда люди ощущали к животным эмоциональную привязанность. В могиле находятся останки охотников-собирателей и их собак.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:50
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