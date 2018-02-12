Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в соцсети порновидео и поплатилась

В Саудовской Аравии задержана молодая женщина за размещение в социальных сетях ряда фотоснимков и видеороликов. Как оказалось, запрещенный контент относится к категории демонстрации алкогольных напитков и сцен секса.В публикациях задержанной «засветился» бокал с ликером, что является нарушением законодательства страны, а также слишком откровенных сцен.Интересным является тот факт, что девушка создала профиль в соцсети под вымышленным именем, однако это не помешало вычислить правонарушительницу. Ей вменяется не только нарушение светских законов страны, но и моральных ценностей ислама.В органы правопорядка обратились с заявлением о недопустимом поведении другие пользователи, по их показаниям и был установлен факт неподобающего поведения и вычислена сама девушка.Как оказалось, семья подозреваемой не знала о секретном профиле с запрещенным контентом. По информации пресс-службы полиции административного округа Мекка, ей грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, равный более 45 миллионам рублей.