Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения рассекречен на фото

Судя по опубликованным в интернете фото, в транспортном средстве будет установлено обновленное рулевое колесо, новая центральная консоль, другая приборная панель, обладающая двумя колодцами. В свою очередь на новую центральную консоль выведен блок управления климат-контролем и мультимедийный экран. Наряду с этим подтвердились также слова самих производителей, которые заявляли про улучшенные материалы отделки.Специалисты отмечают, что новое название транспортного средства расшифровывается следующим образом: Community of Europe, with European Design. Это указывает на ориентацию новой версии на европейский автомобильный рынок. Согласно ожиданиям, KIA Ceed сможет в итоге завоевать авторынки, а также вернуться опять в ТОП популярнейших хэтчбеков.