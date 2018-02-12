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Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения рассекречен на фото

Салон предстоящей новинки KIA Ceed текущего модельного года рассекретили на снимках. Интерьер хэтчбека фотошпионы смогли запечатлеть в рамках женевского автосалона.

Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения рассекречен на фото

Судя по опубликованным в интернете фото, в транспортном средстве будет установлено обновленное рулевое колесо, новая центральная консоль, другая приборная панель, обладающая двумя колодцами. В свою очередь на новую центральную консоль выведен блок управления климат-контролем и мультимедийный экран. Наряду с этим подтвердились также слова самих производителей, которые заявляли про улучшенные материалы отделки.

Специалисты отмечают, что новое название транспортного средства расшифровывается следующим образом: Community of Europe, with European Design. Это указывает на ориентацию новой версии на европейский автомобильный рынок. Согласно ожиданиям, KIA Ceed сможет в итоге завоевать авторынки, а также вернуться опять в ТОП популярнейших хэтчбеков.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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