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Загрязнение воздуха толкает человечество на преступления и обман – Ученые

Индийские ученые вместе с американскими коллегами выяснили, что загрязнение воздуха толкает человечество на преступления и обман. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они отметили, что повышенный уровень загрязнения становится причиной возникновения тревожности. Для доказательства своей теории эксперты проанализировали информацию, касающуюся 9360 городов за 9-летний период. Стало известно, что в местах с большим загрязнением воздуха наблюдался высокий уровень преступности. Также во время эксперимента добровольцы писали о своей жизни и работе на таких территориях.

Загрязнение воздуха толкает человечество на преступления и обман – Ученые


Ученые заметили, как жители негативных районов используют неэтичные методы во время общения или достижения целей. После просмотра фото, изображающих чистые уголки планеты, всем участникам предложили выполнить ряд заданий, которые оплачивались. Затем специалисты решили сказать, что программа ПК дала сбой и только с помощью курсора можно будет увидеть правильный ответ, после чего часть людей из плохих мест жительства чаще подглядывали туда.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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