В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн фальшивых евро

В Италии под Неаполем задержали крупного фальшивомонетчика. Мужчина хранил в своём сарае клише, пробные отпечатки купюр, а также фальшивые евро. На подсчёт купюр у карабинеров ушло пять часов, оказалось, что фальшивомонетчик был очень трудолюбивым и успел напечатать более 40 млн евро.Карабинеры сообщают, что фальшивые деньги мужчина хранил в пластиковых бочках с водонепроницаемыми крышками. Купюры номиналом 50 и 100 евро, имеющие разные серийные знаки, были поделены по 90 пакетам. Эксперты отмечают, что фальшивые евро изготовлены очень правдоподобно, что указывает на достаточно высокий технический уровень подготовки фальшивомонетчика.