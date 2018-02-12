В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн фальшивых евро
В Италии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в печатании фальшивых денег. При осмотре его сарая были обнаружены более 40 млн фальшивых евро.
В Италии под Неаполем задержали крупного фальшивомонетчика. Мужчина хранил в своём сарае клише, пробные отпечатки купюр, а также фальшивые евро. На подсчёт купюр у карабинеров ушло пять часов, оказалось, что фальшивомонетчик был очень трудолюбивым и успел напечатать более 40 млн евро.
Карабинеры сообщают, что фальшивые деньги мужчина хранил в пластиковых бочках с водонепроницаемыми крышками. Купюры номиналом 50 и 100 евро, имеющие разные серийные знаки, были поделены по 90 пакетам. Эксперты отмечают, что фальшивые евро изготовлены очень правдоподобно, что указывает на достаточно высокий технический уровень подготовки фальшивомонетчика.
В Италии под Неаполем задержали крупного фальшивомонетчика. Мужчина хранил в своём сарае клише, пробные отпечатки купюр, а также фальшивые евро. На подсчёт купюр у карабинеров ушло пять часов, оказалось, что фальшивомонетчик был очень трудолюбивым и успел напечатать более 40 млн евро.
Карабинеры сообщают, что фальшивые деньги мужчина хранил в пластиковых бочках с водонепроницаемыми крышками. Купюры номиналом 50 и 100 евро, имеющие разные серийные знаки, были поделены по 90 пакетам. Эксперты отмечают, что фальшивые евро изготовлены очень правдоподобно, что указывает на достаточно высокий технический уровень подготовки фальшивомонетчика.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:20