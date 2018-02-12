Дима Билан обратился к родственникам погибших при крушении самолёта Ан-148
Популярный российский исполнитель песен Дима Билан в своём микроблоге Instagram обратился к близким людям погибших при крушении самолёта Ан-148. Певец призвал всех, кто потерял родных в результате этой катастрофы, не падать духом.
Отечественные звезды в интернете продолжают выражать свои соболезнования касательно крушения в Подмосковье самолета Ан-148. Для многих из них ситуация крайне болезненна, потому что авиасообщением исполнителям песен и актёрам приходится пользоваться постоянно.
Обратился к близким и родным людям погибших при крушении самолёта и известный отечественный певец Дима Билан. Артист в своём микроблоге Instagram отставил пост, в котором написал слова скорби родственникам погибших в результате авиакатастрофы и попросил их не падать духом.
Отечественные звезды в интернете продолжают выражать свои соболезнования касательно крушения в Подмосковье самолета Ан-148. Для многих из них ситуация крайне болезненна, потому что авиасообщением исполнителям песен и актёрам приходится пользоваться постоянно.
Обратился к близким и родным людям погибших при крушении самолёта и известный отечественный певец Дима Билан. Артист в своём микроблоге Instagram отставил пост, в котором написал слова скорби родственникам погибших в результате авиакатастрофы и попросил их не падать духом.