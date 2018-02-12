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Ученые: Причиной смерти египетской “кричащей мумии” стал сильный яд

Британские ученые разгадали тайну египетской “кричащей мумии”, найденной в 1886 г французом Гастоном Масперо. Оказалось, что причиной ее смерти стал сильный яд.

Она лежала в одной из гробниц долины фараонов вместе с другими представителями царской династии, но в отличие от них не имела на теле украшений. Также “Человека Е” завернули в шкуры животных, считающиеся нечистыми, но особое внимание ученых привлекла необычная поза и внешний вид человека, умирающего в ужасных муках. После тщательного расследования стало известно, что он был принцем Пентевером, опозорившим свой род, а потому лишенным загробной жизни.

Ученые: Причиной смерти египетской “кричащей мумии” стал сильный яд


В записях 12 века описаны события, когда супруга фараона решила устроить заговор, чтобы трон стал принадлежать ее наследнику после убийства Рамсеса II. Однако план изменников раскрыли, после чего преступника казнили путем мумификации, но при этом на него действовало отравляющее вещество, заставившее смертника кричать от невыносимой боли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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