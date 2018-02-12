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Средняя цена нового авто в России в 2017 году выросла на 2%

Согласно проведенным исследованиям сотрудниками «АВТОСТАТ», в прошлом году средние расценки на новые легковые автомобили в России достигли 1,33 млн руб. (плюс 2 процента).

Средняя цена нового авто в России в 2017 году выросла на 2%


Средневзвешенная расценка на иномарки в прошлом году составила 1,55 млн. руб. При этом за отечественные автомобили приходилось отдавать от 583 тыс. руб. Самое большое подорожание зафиксировали у китайских автомобильных брендов Geely и Chery. Расценка на данные транспортные средства увеличилась на 32 и 25,5 процента соответственно. Рост средних цен у семи брендов составляет 10-20%. Сюда вошли Volkswagen, Hyundai, KIA.

Индекс роста у 21 марки не достигает даже 9% - LADA, BMW, Ford, Renault, Skoda. По словам экспертов, в прошедшем году не обошлось также без снижения цен на новые авто вследствие изменения структуры продаж. «УАЗ» (минус 0,2 %), Mercedes-Benz Mercedes-Benz (минус 1,1 %), Toyota (минус 2,4%), Land Rover (минус 3,3%), Infiniti (минус 9%).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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