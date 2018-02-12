Автомобиль протаранил ограждение на набережной в Москве и упал в реку
В понедельник утром автомобиль Kia въехал в ограждение, пробив его, свалился в реку Яуза.
На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели МЧС, медики, водолазы. Судя по предварительным данным, есть погибшие. Устанавливаются более детально обстоятельства происшедшего.
Трагический случай произошел на на Андроньевской набережной, на участке вблизи дома № 10.
На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели МЧС, медики, водолазы. Судя по предварительным данным, есть погибшие. Устанавливаются более детально обстоятельства происшедшего.
Трагический случай произошел на на Андроньевской набережной, на участке вблизи дома № 10.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 15:50