В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён Второй мировой войны

Бомбу, "возрастом" более 70 лет, обнаружили в доке короля Георга V в реке Темзе воскресным утром. В целях безопасности была установлена зона отчуждения, протяжённостью 214 метров, в которую вошёл и аэропорт. Работа воздушной гавани была сразу же прекращена: рейсы отложены, а пассажиры эвакуированы. Администрация аэропорта просит пока воздержаться от посещения здания.Бомба времён Второй мировой войны помешала привычному распорядку не только аэропорта, но горожан, проживающих в зоне отчуждения. Все местные жители были эвакуированы, власти предоставили им временное жильё, а также пропитание. Работа по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда началась воскресным вечером, и продолжается до сих пор.