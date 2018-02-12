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В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён Второй мировой войны

Сотрудники правоохранительных органов Лондона были вынуждены закрыть аэропорт из-за обнаружения бомбы. Эксперты установили, что снаряд относится к времени Второй мировой войны.

В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён Второй мировой войны


Бомбу, "возрастом" более 70 лет, обнаружили в доке короля Георга V в реке Темзе воскресным утром. В целях безопасности была установлена зона отчуждения, протяжённостью 214 метров, в которую вошёл и аэропорт. Работа воздушной гавани была сразу же прекращена: рейсы отложены, а пассажиры эвакуированы. Администрация аэропорта просит пока воздержаться от посещения здания.

Бомба времён Второй мировой войны помешала привычному распорядку не только аэропорта, но горожан, проживающих в зоне отчуждения. Все местные жители были эвакуированы, власти предоставили им временное жильё, а также пропитание. Работа по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда началась воскресным вечером, и продолжается до сих пор.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30
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