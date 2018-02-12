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Курс валют на 10.02.2018

Глава МВФ Кристин Лагард в Дубае призвала арабские государства сократить расходы

Кристин Лагард, глава МВФ на Арабском бюджетном форуме в Дубае сказала, что в богатых углеводородами странах Персидского залива госрасходы превышают 55% ВВП. Для того, чтобы выйти из стагнации, Лагард предложила провести реформы и урезать госрасходы.

Кристин Лагард, глава МВФ предложила сократить государственные заработные платы и субсидии расходы для снижения трат, чтобы достичь роста экономики и создать новые рабочие места в арабских странах. Этот совет последовал после того, как были оглашены показатели экономического роста стран-нефтедобытчиков, которые уже несколько лет не превышают 2%. В остальных лидирующих стран этот показатель достигает от 5% до 6%.

Глава МВФ Кристин Лагард в Дубае призвала арабские государства сократить расходы


По ее словам, низкие цены на нефть сокращают бюджеты, в то время как импортеры стремятся сократить задолженность, безработицу. Одновременно из-за этого растет социальная напряженность, вспыхивают конфликты, усиливается терроризм и приток беженцев. Также глава МВФ предложила вкладывать сэкономленные финансы для повышения эффективности в здравоохранении, образовании и в государственных инвестициях.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:41
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