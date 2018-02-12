Глава МВФ Кристин Лагард в Дубае призвала арабские государства сократить расходы

Кристин Лагард, глава МВФ предложила сократить государственные заработные платы и субсидии расходы для снижения трат, чтобы достичь роста экономики и создать новые рабочие места в арабских странах. Этот совет последовал после того, как были оглашены показатели экономического роста стран-нефтедобытчиков, которые уже несколько лет не превышают 2%. В остальных лидирующих стран этот показатель достигает от 5% до 6%.По ее словам, низкие цены на нефть сокращают бюджеты, в то время как импортеры стремятся сократить задолженность, безработицу. Одновременно из-за этого растет социальная напряженность, вспыхивают конфликты, усиливается терроризм и приток беженцев. Также глава МВФ предложила вкладывать сэкономленные финансы для повышения эффективности в здравоохранении, образовании и в государственных инвестициях.