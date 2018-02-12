Шапка и шуба из соболя сделали Наташу Королеву старше своего возраста

После просмотра недоброжелатели раскритиковали исполнительницу, упомянув о старшем поколении 90-х годов. Они также не сомневались, что немцы будут долго смеяться над мехами Наташи Королевой, после чего даже назвали ее директором гастронома.Пользователи сетей решили поддержать кумира и написали позитивные комментарии, хваля знаменитость за смелость и самобытные решения. Она покорила их отсутствием комплексов, позируя в таком виде без макияжа. Все люди пожелали артистке творческих успехов и хорошего настроения.