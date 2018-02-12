Шапка и шуба из соболя сделали Наташу Королеву старше своего возраста
Певица сейчас находится на гастролях в Германии и решила надеть на себя шапку и шубу из соболя из-за холодной погоды. Наташа Королева опубликовала ролик в Instagram, приглашая фанатов на концерт, но они отметили, что наряд сделал звезду старше своего возраста.
После просмотра недоброжелатели раскритиковали исполнительницу, упомянув о старшем поколении 90-х годов. Они также не сомневались, что немцы будут долго смеяться над мехами Наташи Королевой, после чего даже назвали ее директором гастронома.
Пользователи сетей решили поддержать кумира и написали позитивные комментарии, хваля знаменитость за смелость и самобытные решения. Она покорила их отсутствием комплексов, позируя в таком виде без макияжа. Все люди пожелали артистке творческих успехов и хорошего настроения.
После просмотра недоброжелатели раскритиковали исполнительницу, упомянув о старшем поколении 90-х годов. Они также не сомневались, что немцы будут долго смеяться над мехами Наташи Королевой, после чего даже назвали ее директором гастронома.
Пользователи сетей решили поддержать кумира и написали позитивные комментарии, хваля знаменитость за смелость и самобытные решения. Она покорила их отсутствием комплексов, позируя в таком виде без макияжа. Все люди пожелали артистке творческих успехов и хорошего настроения.