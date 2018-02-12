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Вера Брежнева ответила на негативные комментарии хейтеров и призвала их быть добрее.

Певица часто радует поклонников новыми публикациями в Instagram, но при этом становится объектом для критики хейтеров. Вера Брежнева в небольшом посте ответила на их негативные комментарии и призвала людей быть добрее.

Звезда отметила, что данная категория лиц не задумывается о негативе, выливающемся на невинных пользователей сетей. Она попросила их очнуться, потому что такие мысли становятся основой мира недоброжелателей, однако не делают их жизнь лучше. Никто не может судить других лиц, имея низкий уровень сознания. Такое сообщение Веры Брежневой было поддержано подписчиками, но некоторые особы увидели в ее словах скрытый подвох.

Вера Брежнева ответила на негативные комментарии хейтеров и призвала их быть добрее.


Они упомянули о публичности артистки, выставляющей свою жизнь на показ, после чего заметили, что люди просто выражают свое мнение. Пользователи сетей тоже возмущены индивидуумами, пишущими разные гадости, так что посоветовали знаменитости просто не обращать на них внимание.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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