Вера Брежнева ответила на негативные комментарии хейтеров и призвала их быть добрее.

Звезда отметила, что данная категория лиц не задумывается о негативе, выливающемся на невинных пользователей сетей. Она попросила их очнуться, потому что такие мысли становятся основой мира недоброжелателей, однако не делают их жизнь лучше. Никто не может судить других лиц, имея низкий уровень сознания. Такое сообщение Веры Брежневой было поддержано подписчиками, но некоторые особы увидели в ее словах скрытый подвох.Они упомянули о публичности артистки, выставляющей свою жизнь на показ, после чего заметили, что люди просто выражают свое мнение. Пользователи сетей тоже возмущены индивидуумами, пишущими разные гадости, так что посоветовали знаменитости просто не обращать на них внимание.