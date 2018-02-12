Нелли Ермолаева назвала новорождённого сына Мироном

На своей странице в Instagram Нелли опубликовала новый пост, в котором рассказала, что после совместных раздумий с супругом Кириллом, было решено назвать мальчика красивым именем Мирон. Счастливая мама прикрепила также небольшое видео, созданное из самых трогательных моментов того дня, когда ребёнок впервые увидел свет.Видеоролик умилил многих подписчиков, особенно женщин, которые сами проходили через беременность и роды, поэтому знают, насколько это великое чувство, когда становишься матерью.Напомним, после долгих раздумий по поводу выбора клиники, в которой прошли роды Нелли, было принято решение довериться профессионалам из медицинского учреждения, находящегося в Майами (США, штат Невада). Всё время беременности Ермолаева сохраняла позитивный настрой, а роды прошли более чем удачно.Фанаты поздравляют бывшую участницу скандального телевизионного проекта с радостным событием в её жизни, желают ей и её ребёнку всего только самого хорошего.