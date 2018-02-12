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В сети появились фотографии интерьера флагманского внедорожника Roewe RX8

Представители китайской компании SAIC рассекретили салон флагманского внедорожника Roewe RX8. Накануне в сеть выложили фотографии салона автомобиля, дебют которого состоится на автосалоне в Пекине.

В сети появились фотографии интерьера флагманского внедорожника Roewe RX8


Внедорожник Roewe RX8 разработан на одной платформе с Maxus D90, при этом у нового автомобиля совершенно уникальный дизайн интерьера. В салоне Roewe RX8 появилась новая передняя панель, модернизированный блок управления климатом, иная «приборка», а также дисплей мультимедийной системы переместился на центральную консоль.

Под капотом внедорожника установлен турбированный агрегат ёмкостью 2,0 литра мощностью 224 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и полноприводной системой.

В оснащении Roewe RX8 входят фронтальные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, запуск двигателя с кнопки и другие функции.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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