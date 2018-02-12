В сети появились фотографии интерьера флагманского внедорожника Roewe RX8

Внедорожник Roewe RX8 разработан на одной платформе с Maxus D90, при этом у нового автомобиля совершенно уникальный дизайн интерьера. В салоне Roewe RX8 появилась новая передняя панель, модернизированный блок управления климатом, иная «приборка», а также дисплей мультимедийной системы переместился на центральную консоль.Под капотом внедорожника установлен турбированный агрегат ёмкостью 2,0 литра мощностью 224 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и полноприводной системой.В оснащении Roewe RX8 входят фронтальные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, запуск двигателя с кнопки и другие функции.