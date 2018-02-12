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Наталья Рудова шокировала поклонников своим видением идеального макияжа

Актриса часто становится объектом для критики со стороны поклонников из-за провокационных сюжетов в Instagram, показывающих все пикантные части тела. Сейчас они были шокированы новым фото Натальи Рудовой, показавшей свое видение идеального макияжа.

На нем эффектная блондинка решила распустить волосы, при этом закрасив черным цветом верхнюю часть лица, ставшего похожим на маску. Это не позволило подписчикам разглядеть брови и ресницы Натальи Рудовой, шутливо отметившей, что это самый лучший вариант для вечеринки.

Наталья Рудова шокировала поклонников своим видением идеального макияжа


Многие люди решили поддержать юмор кумира и написали в сообщениях, что она сильно увлеклась таким творчеством из-за плохого настроения. Некоторые лица упомянули о золе из костра, которой тоже мазали свои лица в детстве, так как макияж отлично скрывает кривизну бровей и высыпания на лбу. Пользователи сетей почти не удивились новой выдумке артистки после ее сюжета с купанием в снегу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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