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Дмитрий Тарасов верит, что третий брак принесёт ему счастье

Мы уже сообщали, что футболист Дмитрий Тарасов в январе официально оформил отношения со своей возлюбленной Анастасией Костенко.

Чуть позже Дима и Настя обвенчались и устроили шикарное торжество по этому поводу.

Дмитрий Тарасов верит, что третий брак принесёт ему счастье

Спортсмен сегодня рассказывает, что именно Настя сделала его по-настоящему счастливым. Он сообщает, что решение венчаться они принимали вместе.

«Верю, третий брак принесет счастье! Мы с Настей оба верующие, сразу решили, что будем венчаться, и важно было сделать это до Великого поста. После поста не получалось: в июне стартует Чемпионат мира по футболу и я буду занят подготовкой», — рассказывает бывший муж Ольги Бузовой.

Сейчас в интернете активно обсуждается беременность девушки. Многие убеждены, что именно "интересное положение" Анастасии и стало причиной брака и последующего венчания.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:49
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