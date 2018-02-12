Дмитрий Тарасов верит, что третий брак принесёт ему счастье
Мы уже сообщали, что футболист Дмитрий Тарасов в январе официально оформил отношения со своей возлюбленной Анастасией Костенко.
Чуть позже Дима и Настя обвенчались и устроили шикарное торжество по этому поводу.
Спортсмен сегодня рассказывает, что именно Настя сделала его по-настоящему счастливым. Он сообщает, что решение венчаться они принимали вместе.
Сейчас в интернете активно обсуждается беременность девушки. Многие убеждены, что именно "интересное положение" Анастасии и стало причиной брака и последующего венчания.
Чуть позже Дима и Настя обвенчались и устроили шикарное торжество по этому поводу.
Спортсмен сегодня рассказывает, что именно Настя сделала его по-настоящему счастливым. Он сообщает, что решение венчаться они принимали вместе.
«Верю, третий брак принесет счастье! Мы с Настей оба верующие, сразу решили, что будем венчаться, и важно было сделать это до Великого поста. После поста не получалось: в июне стартует Чемпионат мира по футболу и я буду занят подготовкой», — рассказывает бывший муж Ольги Бузовой.
Сейчас в интернете активно обсуждается беременность девушки. Многие убеждены, что именно "интересное положение" Анастасии и стало причиной брака и последующего венчания.