Дмитрий Тарасов верит, что третий брак принесёт ему счастье

«Верю, третий брак принесет счастье! Мы с Настей оба верующие, сразу решили, что будем венчаться, и важно было сделать это до Великого поста. После поста не получалось: в июне стартует Чемпионат мира по футболу и я буду занят подготовкой», — рассказывает бывший муж Ольги Бузовой.

Чуть позже Дима и Настя обвенчались и устроили шикарное торжество по этому поводу.Спортсмен сегодня рассказывает, что именно Настя сделала его по-настоящему счастливым. Он сообщает, что решение венчаться они принимали вместе.Сейчас в интернете активно обсуждается беременность девушки. Многие убеждены, что именно "интересное положение" Анастасии и стало причиной брака и последующего венчания.