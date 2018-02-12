Блокчейн-технологии изменят будущее
Эксперты рынка криптовалют считают, что в ближайшем будущем технология блокчейн и криптовалют изменят мир. Однако люди не должны путать систему распределения базы данных среди пользователей при проведении транзакций и сами цифровые деньги, как средства платежа - говорят специалисты business.bitclubproject.com из России.
Система блокчейн может быть применима во многих отраслях экономики и в повседневной жизни. Например, ее могут использовать банки при производстве продукции, в благотворительных проектах и при оплатах всех общественных услуг. В этом случае применение этой технологии любую область жизни сделает сверхпрозрачной для всего общества. Например, станет возможным отследить, куда отправили ваш взнос на благотворительные акции; или определить состав продукта на этикетке и где он был произведен.
Однако в банковской сфере все строится на закрытости для того, чтобы утаивать часть прибыли от общества. Потому многие банкиры ругают криптовалюту, а затем скупают ее - считают специалисты из компании business.bitclubproject.com из России. Не выгодна такая открытость и в государствах, где доходы "элиты" от продажи природных ресурсов выводятся через банки за границу в офшоры, не декларируется прибыль.
Система блокчейн может быть применима во многих отраслях экономики и в повседневной жизни. Например, ее могут использовать банки при производстве продукции, в благотворительных проектах и при оплатах всех общественных услуг. В этом случае применение этой технологии любую область жизни сделает сверхпрозрачной для всего общества. Например, станет возможным отследить, куда отправили ваш взнос на благотворительные акции; или определить состав продукта на этикетке и где он был произведен.
Однако в банковской сфере все строится на закрытости для того, чтобы утаивать часть прибыли от общества. Потому многие банкиры ругают криптовалюту, а затем скупают ее - считают специалисты из компании business.bitclubproject.com из России. Не выгодна такая открытость и в государствах, где доходы "элиты" от продажи природных ресурсов выводятся через банки за границу в офшоры, не декларируется прибыль.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:41