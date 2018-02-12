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Пришельцы прилетели на нашу планету 60 лет назад – Уфологи

Британские уфологи выяснили, что пришельцы прилетели на нашу планету 60 лет назад. Они исследовали остатки НЛО, найденного в то время, после чего подтвердили его внеземное происхождение.

Кусок корабля гуманоидов был замечен в Скарборо. Он состоял из сплава меди со свинцом и другими металлами, а также имел вес 14 килограмм. До сего момента исследователи не могли понять природу данного предмета, но потом им удалось провести анализы и выявить непонятные иероглифы на поверхности сплавов.

Пришельцы прилетели на нашу планету 60 лет назад – Уфологи


Долгое время кусок НЛО находился в Музее науки, а дальше исследователю Дэвиду Кларку пришлось внимательно изучить фрагмент. Тогда подтвердилась версия о внеземном происхождении объекта, прибывшего на Землю вместе с представителями иной цивилизации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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