Пришельцы прилетели на нашу планету 60 лет назад – Уфологи
Британские уфологи выяснили, что пришельцы прилетели на нашу планету 60 лет назад. Они исследовали остатки НЛО, найденного в то время, после чего подтвердили его внеземное происхождение.
Кусок корабля гуманоидов был замечен в Скарборо. Он состоял из сплава меди со свинцом и другими металлами, а также имел вес 14 килограмм. До сего момента исследователи не могли понять природу данного предмета, но потом им удалось провести анализы и выявить непонятные иероглифы на поверхности сплавов.
Долгое время кусок НЛО находился в Музее науки, а дальше исследователю Дэвиду Кларку пришлось внимательно изучить фрагмент. Тогда подтвердилась версия о внеземном происхождении объекта, прибывшего на Землю вместе с представителями иной цивилизации.
Кусок корабля гуманоидов был замечен в Скарборо. Он состоял из сплава меди со свинцом и другими металлами, а также имел вес 14 килограмм. До сего момента исследователи не могли понять природу данного предмета, но потом им удалось провести анализы и выявить непонятные иероглифы на поверхности сплавов.
Долгое время кусок НЛО находился в Музее науки, а дальше исследователю Дэвиду Кларку пришлось внимательно изучить фрагмент. Тогда подтвердилась версия о внеземном происхождении объекта, прибывшего на Землю вместе с представителями иной цивилизации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20