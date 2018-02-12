NASA опубликовало в сетях снимки аномальных феноменов в Каспийском море

В данном месте часто были замечены необычные завихрения, после которых вода приобретает молочный цвет. Они негативно отображаются на ловле рыбы, но виновниками такого события стали ветра и ставшие причиной аномалии.Морские отмели отражаются в море благодаря осадочному шлейфу на 30-метровой глубине. Они протянулись на 200-километровое расстояние, после чего начинается резкий спуск на большие глубины. Благодаря спектрорадиометру удалось зафиксировать прохождение “молочных вихрей” и понять их природу.