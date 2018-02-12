Брутальный пикап JMC Yuhu получил некоторые доработки

Габариты пикапа JMC Yuhu составляют 5 375/1 905/1 835 мм, а размер колёсной базы — 3 085 мм. Автомобиль будет доступен в восьми комплектациях по цене от 132 900 до 160 400 юаней.В моторную линейку автомобиля JMC Yuhu входит бензиновый турбомотор EcoBoost GTDI объёмом 2,0 литра мощностью 205 лошадиных сил и дизельный 2,4-литровый агрегат производительностью 140 «лошадей». Оба силовые агрегаты работают на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» на 6 скоростей. Привод у автомобиля задний или полный.В оснащении пикапа числится широкий функциональный перечень, включая кожаную отделку салона, панорамный люк с электроприводом, шесть подушек безопасности и ряд других опций.