Глава МВФ: Регулирование операций с криптовалютами неизбежно
Кристин Лагард, руководитель МВФ высказала мнение, что рынок цифровых валют надо регулировать. С этим согласна и Светлана Лобарева из business.bitclubnetwork.com . Она считает, что главной причиной введения регуляции рынка криптовалют является потеря части прибыли банками из-за демократичности новой системы.
Кристин Лагард, руководитель МВФ назвала неизбежным фактом введение глобального международного регулирования транзакций с криптовалютами. По ее мнению, необходим контроль со стороны государственной власти из-за рисков, которые влекут за собой подобные финансовые операции. Среди таких опасностей чиновница назвала отмывание финансовых средств и финансирования мирового терроризма.
Выход из хаоса, по словам Лагард, состоит не в преследовании юридических лиц, а в отслеживании отдельных операций, когда необходимо выяснять кто и как их проводит, и есть или нет разрешение на выполнение подобных операций. В конце прошлого года все наблюдали 2-х кратное снижение стоимости биткоина, вплоть до $8 тыс. Однако после этого он стал постепенно восстанавливаться.
Эксперты рынка считают, что такая регуляция выгодна банкам, потому что они берут за транзакции до 10%, тогда как операции с криптовалютой не стоят более 0,1% и проходят без налогообложения. Таким образом, главной причиной такого "беспокойства" банков являются не гуманитарные соображения, а реальная потеря прибыли - считает эксперт российской компании business.bitclubnetwork.com Светлана Лобарева. В России разрабатывается законопроект о регуляции использования криптовалют и токенов. В этом случае, транзакции будут проходить через спецоператоров. Против этого выступили чиновники Центробанка, считая, что все вопросы регулирования еще необходимо изучать.
Кристин Лагард, руководитель МВФ назвала неизбежным фактом введение глобального международного регулирования транзакций с криптовалютами. По ее мнению, необходим контроль со стороны государственной власти из-за рисков, которые влекут за собой подобные финансовые операции. Среди таких опасностей чиновница назвала отмывание финансовых средств и финансирования мирового терроризма.
Выход из хаоса, по словам Лагард, состоит не в преследовании юридических лиц, а в отслеживании отдельных операций, когда необходимо выяснять кто и как их проводит, и есть или нет разрешение на выполнение подобных операций. В конце прошлого года все наблюдали 2-х кратное снижение стоимости биткоина, вплоть до $8 тыс. Однако после этого он стал постепенно восстанавливаться.
Эксперты рынка считают, что такая регуляция выгодна банкам, потому что они берут за транзакции до 10%, тогда как операции с криптовалютой не стоят более 0,1% и проходят без налогообложения. Таким образом, главной причиной такого "беспокойства" банков являются не гуманитарные соображения, а реальная потеря прибыли - считает эксперт российской компании business.bitclubnetwork.com Светлана Лобарева. В России разрабатывается законопроект о регуляции использования криптовалют и токенов. В этом случае, транзакции будут проходить через спецоператоров. Против этого выступили чиновники Центробанка, считая, что все вопросы регулирования еще необходимо изучать.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40