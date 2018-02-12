Глава МВФ: Регулирование операций с криптовалютами неизбежно

Кристин Лагард, руководитель МВФ назвала неизбежным фактом введение глобального международного регулирования транзакций с криптовалютами. По ее мнению, необходим контроль со стороны государственной власти из-за рисков, которые влекут за собой подобные финансовые операции. Среди таких опасностей чиновница назвала отмывание финансовых средств и финансирования мирового терроризма.Выход из хаоса, по словам Лагард, состоит не в преследовании юридических лиц, а в отслеживании отдельных операций, когда необходимо выяснять кто и как их проводит, и есть или нет разрешение на выполнение подобных операций. В конце прошлого года все наблюдали 2-х кратное снижение стоимости биткоина, вплоть до $8 тыс. Однако после этого он стал постепенно восстанавливаться.Эксперты рынка считают, что такая регуляция выгодна банкам, потому что они берут за транзакции до 10%, тогда как операции с криптовалютой не стоят более 0,1% и проходят без налогообложения. Таким образом, главной причиной такого "беспокойства" банков являются не гуманитарные соображения, а реальная потеря прибыли - считает эксперт российской компании business.bitclubnetwork.com Светлана Лобарева. В России разрабатывается законопроект о регуляции использования криптовалют и токенов. В этом случае, транзакции будут проходить через спецоператоров. Против этого выступили чиновники Центробанка, считая, что все вопросы регулирования еще необходимо изучать.