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Курс валют на 10.02.2018

Глава МВФ: Регулирование операций с криптовалютами неизбежно

Кристин Лагард, руководитель МВФ высказала мнение, что рынок цифровых валют надо регулировать. С этим согласна и Светлана Лобарева из business.bitclubnetwork.com . Она считает, что главной причиной введения регуляции рынка криптовалют является потеря части прибыли банками из-за демократичности новой системы.

Кристин Лагард, руководитель МВФ назвала неизбежным фактом введение глобального международного регулирования транзакций с криптовалютами. По ее мнению, необходим контроль со стороны государственной власти из-за рисков, которые влекут за собой подобные финансовые операции. Среди таких опасностей чиновница назвала отмывание финансовых средств и финансирования мирового терроризма.
Выход из хаоса, по словам Лагард, состоит не в преследовании юридических лиц, а в отслеживании отдельных операций, когда необходимо выяснять кто и как их проводит, и есть или нет разрешение на выполнение подобных операций. В конце прошлого года все наблюдали 2-х кратное снижение стоимости биткоина, вплоть до $8 тыс. Однако после этого он стал постепенно восстанавливаться.

Глава МВФ: Регулирование операций с криптовалютами неизбежно


Эксперты рынка считают, что такая регуляция выгодна банкам, потому что они берут за транзакции до 10%, тогда как операции с криптовалютой не стоят более 0,1% и проходят без налогообложения. Таким образом, главной причиной такого "беспокойства" банков являются не гуманитарные соображения, а реальная потеря прибыли - считает эксперт российской компании business.bitclubnetwork.com Светлана Лобарева. В России разрабатывается законопроект о регуляции использования криптовалют и токенов. В этом случае, транзакции будут проходить через спецоператоров. Против этого выступили чиновники Центробанка, считая, что все вопросы регулирования еще необходимо изучать.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40
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